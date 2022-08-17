Події

13:16 17.08.2022

"Сільпо" відкрило четвертий супермаркет у 2022 р.

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"Сільпо" відкрило четвертий супермаркет у 2022 р.

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила новий четвертий супермаркет у 2022 році, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, супермаркет площею 1604,3 кв. м відкрито на лівому березі Києва, поряд із житловим мікрорайоном "Комфорт Таун".

Дизайн-концепт нового магазину присвячений грі "S.T.A.L.K.E.R. 2: Чисте небо".

"Це новий четвертий магазин, новий відкритий цього року. Ми задумали його ще влітку 2021-го та хотіли відкрити в березні 2022-го. Повномасштабне вторгнення РФ стало на заваді цим та взагалі будь-яким планам. Будівля та інтер’єр були готові минулого року, а обладнання в цьому магазині майже все не нове – ми зібрали те, яке евакуювали з інших "Сільпо" – напевно, це робить супермаркет іще більш спорідненим всесвіту S.T.A.L.K.E.R", - розповіли в пресслужбі.

Як зазначається, команда прагнула відтворити гру в найдрібніших деталях. На стінах усередині магазину вперше можна побачити концепти з гри S.T.A.L.K.E.R. 2, які створили художники GSС Game World. Стіни внутрішнього периметру стилізовані під закинуті індустріальні будівлі з Темної Долини – з розбитими шибками, попереджувальним знаком про Кровососа, пошкодженими складськими дверима і повітропроводом. Частина колон всередині стилізована під сосни, що ростуть поруч із "Дугою". Всі вказівники для навігації магазином стилізовані під різні локації гри: наприклад, у м’ясному відділі вивіскою слугують паливні баки з імітацією вогню. Кавовий бутик на вході оформлений як бункер Сидоровича, рибний відділ натякає на Лабораторію Х18.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на серпень 2022 року в мережі працюють 298 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ "Сільпо-Фуд" є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром є Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговельними точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #сталкер #нерухомість #сільпо

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