Події

12:36 17.08.2022

Німеччині у разі припинення постачання із РФ газу вистачить на 2,5 міс. - регулятор

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Німеччині у разі припинення постачання із РФ газу вистачить на 2,5 міс. - регулятор

ФРН заповнює газосховища з випередженням графіка, проте проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається, зазначає президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер.

Навіть якщо мету заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнуто, ці обсяги покриють лише 2,5 місяці потреб країни в газі у разі повного припинення його постачання з Росії, заявив Мюллер в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Наразі газосховища у ФРН заповнені на 77%, закачування відбувається із випередженням плану на два тижні.

Росія скоротила поставки до Німеччини газопроводом "Північний потік", що посилило енергетичну кризу в країні. Влада ФРН говорить про необхідність скорочення споживання газу і попереджає, що взимку може знадобитися нормування витрат палива.

За словами Мюллера, Німеччині буде складно досягти заповнення газосховищ на 85% до жовтня, враховуючи ризик того, що майбутня осінь буде холоднішою від звичайної. Крім того, не можна виключати можливості подальших перебоїв у постачанні газу. Досягти листопадової мети, за словами Мюллера, також буде важко, оскільки для поповнення деяких сховищ потрібно більше часу.

"Я не можу обіцяти, що всі газосховища в Німеччині будуть заповнені на 95% у листопаді навіть за сприятливого балансу попиту та пропозиції. У кращому випадку, мету буде досягнуто лише на три чверті", - сказав він. 

Теги: #газ #німеччина

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