Події

08:47 17.08.2022

Вранці окупанти випустили понад п’ять ракет із Бєлгорода на Харківщину

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Вранці окупанти випустили понад п’ять ракет із Бєлгорода на Харківщину

У середу, близько 5 години ранку Штаб оборони зафіксував запуск понад 5 ракет з Бєлгорода, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Одна з ракет вдарила по Слобідському району Харкова. Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Протягом доби російські окупаційні війська інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по Харкову та Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районам області. Зокрема, окупанти кілька разів обстрілювали із РСЗВ Салтівський район Харкова. Були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та критична транспортна інфраструктура. Постраждалих немає.

Вночі ворожі удари посилились. Після 21:00 в результаті обстрілу почалася пожежа у фермерському господарстві Чугуївського району (горіли гаражі й техніка). Після 23:00 у Золочівській громаді Богодухівського району внаслідок обстрілу спалахнув гараж і автомобілі.

У результаті денного ворожого артобстрілу Золочева було пошкоджено футбольний майданчик на території ліцею, зруйновано один житловий будинок, ще два – пошкоджено.

В Ізюмському районі внаслідок обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, горіла трава на відкритих територіях.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #обстріл #харківщина

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