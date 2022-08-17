Зафрахтоване продовольчою програмою ООН судно з 23 тис. тонн пшениці покинуло український порт Південний і прямує до Джибуті

Зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН судно із 23 тис. тонн пшениці залишило у вівторок український порт Південний і прямує до Джибуті, повідомляє ООН.

"Суховантаж Brave Commander ВПП із 23 тис. тонн зерна прямує до берегів Африканського Рогу, де через посуху та високі ціни на продовольство людям загрожує повномасштабний голод. Зокрема, продовольчу допомогу отримають жителі Ефіопії", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту marinetraffic.com, судно Brave Commander перебуває зараз у Чорному морі.

ООН повідомляє, що з 1 до 15 серпня Спільний координаційний центр (СКЦ) схвалив 36 рейсів з України та у зворотному напрямку, було вивезено 563 317 тонн зерна та іншого продовольства до Туреччини, Ірану, Кореї, Китаю та інших країн.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.