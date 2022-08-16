Події

22:13 16.08.2022

Ворог знову обстрілює Салтівський район Харкова, за попередніми даними, постраждалих немає

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Ворог знову обстрілює Салтівський район у Харкові, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, за попередніми даними, постраждалих немає, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Влучання РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибито шибки, посічено стіни. Постраждалих, попередньо, немає. Попереду ніч - уже звичний час обстрілів Харкова. Будьте обережні", - написав Терехов у телеграм-каналі у вівторок увечері.

 

Теги: #харків #обстріли

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