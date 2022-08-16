Ердоган планує обговорити у Львові кроки для припинення російсько-української війни

Під час свого першого після початку російської агресії візиту в Україну президент Туреччини Таїп Ердоган планує разом із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорити можливі кроки для припинення війни дипломатичним шляхом, повідомляє CNN Turk із посиланням на заяву Управління комунікацій президента.

"(…) На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті у вівторок увечері.

Видання Milliyet зазначає, що Ердоган вперше відвідає Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. У ході візиту буде оцінено аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

Як повідомлялося, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 18 серпня, здійснить поїздку до Львова, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Таїпом Ердоганом.