Події

20:43 16.08.2022

Радянські пам'ятники перенесені з Нарви та околиць

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Монументи із радянською символікою перенесені з Нарви та найближчих околиць міста, повідомила у вівторок пресслужба уряду Естонії.

Танк Т-34 доставлений до Естонського військового музею, де стане частиною експозиції, що розповідає про історію Другої світової війни. Перенесено меморіальні дошки з Петрівської площі Нарви, пам'ятник червоноармійцям у парку біля замку та меморіальний знак на честь Героя Радянського Союзу Ігоря Графова. У Нарва-Йиесуу перенесли монумент "Три багнети" і пам'ятник Мерікюлаському десанту. Надгробок на братській могилі загиблих у Другій світовій війні, розташованій між річкою Нарва та бастіоном Вікторія, зроблено нейтральним, повідомляє агентство BNS.

Прем'єр-міністр Кая Каллас назвала перенесення пам'ятників "масштабною операцією", зазначивши, що "з огляду на те, як швидко в Нарві наростала напруженість, пов'язана з радянськими монументами, уряд мав діяти швидко на користь громадського порядку та внутрішньої безпеки".

"Сьогодні рано вранці уряд ухвалив рішення, і вже в першій половині дня монументи (...) були перенесені, а танк прибув до Військового музею у Віймсі. Все пройшло швидко і спокійно, і, сподіваюся, залишиться так і надалі", – додала Каллас.

 

 

Теги: #памятники #естонія #перенесення

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