Окупанти завдають ударів по Харкову – Синєгубов

Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків, городянам слід перебувати в укриттях, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти завдають ударів по Харкову", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше, близько 17:00, місцеві пабліки повідомили про вибухи, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок Харків зазнав одного з найбільш масованих ворожих обстрілів ракетами та РСЗВ за останній час.