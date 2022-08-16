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17:37 16.08.2022

Окупанти завдають ударів по Харкову – Синєгубов

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Окупанти завдають ударів по Харкову – Синєгубов

Російські окупаційні війська знову обстрілюють Харків, городянам слід перебувати в укриттях, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти завдають ударів по Харкову", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше, близько 17:00, місцеві пабліки повідомили про вибухи, у місті було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок Харків зазнав одного з найбільш масованих ворожих обстрілів ракетами та РСЗВ за останній час.

 

Теги: #харків #війна

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