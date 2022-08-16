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17:25 16.08.2022

Перша леді США захворіла на COVID-19

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Перша леді США захворіла на COVID-19

Джилл Байден, дружина президента США, заразилася коронавірусом COVID-19, вона відчуває слабкі симптоми захворювання, повідомила у вівторок директор із комунікацій першої леді Елізабет Александер.

"У понеділок увечері, після отримання негативного тесту на COVID-19, у першої леді почали виявлятися симптоми застуди. Швидкий тест на антиген знову показав негативний результат, проте ПЛР-тест виявився позитивним", - йдеться у заяві Александер.

За її даними, у першої леді спостерігаються легкі симптоми коронавірусу. Вона піде на ізоляцію як мінімум на п'ять днів у своїй резиденції у Південній Кароліні та повернеться до Білого дому лише після отримання двох негативних результатів тестів на COVID-19. Для лікування Джил Байден прописали курс медикаменту Paxlovid.

Александер нагадала, що перша леді вакцинована, двічі робила бустерне щеплення від коронавірусу.

Напередодні глава Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що заразився коронавірусом, у нього також виявляються слабкі симптоми захворювання.

"Сьогодні вранці я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Я відчуваю слабкі симптоми і піду на п'ятиденний домашній карантин відповідно до рекомендацій Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC)", - йшлося у заяві Остіна з сайту Пентагону. За словами міністра, він продовжуватиме виконувати службові обов'язки з дому.

Остін також повідомив, що з президентом США Джо Байденом він востаннє контактував 29 липня.

Раніше на коронавірус перехворів і президент США.

Теги: #коронавірус #джилл_байден

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