Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РЗСО та ствольної артилерії, чотирьох людей поранено – голова Дніпропетровської ОВА

Російські окупанти у вівторок обстріляли Нікополь із РСЗВ "Град" та ствольної артилерії, внаслідок чого чотири особи дістали поранень, одну з них – госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений", - написав Резніченко в телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу в місті "понівечені" декілька приватних будинків. "Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - підсумував Резніченко.