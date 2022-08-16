Події

16:58 16.08.2022

Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РЗСО та ствольної артилерії, чотирьох людей поранено – голова Дніпропетровської ОВА

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Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РЗСО та ствольної артилерії, чотирьох людей поранено – голова Дніпропетровської ОВА

Російські окупанти у вівторок обстріляли Нікополь із РСЗВ "Град" та ствольної артилерії, внаслідок чого чотири особи дістали поранень, одну з них – госпіталізовано, повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений", - написав Резніченко в телеграмі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу в місті "понівечені" декілька приватних будинків. "Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - підсумував Резніченко.

 

Теги: #резніченко #нікополь

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