Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що не бачить системної політики Міністерства освіти і науки України щодо підтримки українських учителів на тимчасово окупованих територіях.

"Учителі на цих територіях (тимчасово окупованих – ІФ) страждають дуже сильно, а від цього страждають і діти, оскільки вони позбавлені освіти. Але тут я, на жаль, також не бачу системної політики нашого міністерства щодо підтримки наших учителів, які залишилися вимушено на окупованих територіях", - зазначив він під час панельної дискусії на тему: "Захист прав та інтересів дітей в умовах війни" у вівторок.

Омбудсмен зазначив, що Україна фактично не може ефективно впливати на ситуацію з освітою на тимчасово окупованих територіях, але може підтримати дітей і вчителів.

За словами Горбачова, також не зрозуміло, що робити з ситуацією, коли багатьох дітей з окупованих територій примусово вивезли до Росії чи Білорусі.