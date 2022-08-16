Події

12:07 16.08.2022

Освітній омбудсмен не бачить системної політики Міносвіти України щодо підтримки вчителів на окупованих територіях

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що не бачить системної політики Міністерства освіти і науки України щодо підтримки українських учителів на тимчасово окупованих територіях.

"Учителі на цих територіях (тимчасово окупованих – ІФ) страждають дуже сильно, а від цього страждають і діти, оскільки вони позбавлені освіти. Але тут я, на жаль, також не бачу системної політики нашого міністерства щодо підтримки наших учителів, які залишилися вимушено на окупованих територіях", - зазначив він під час панельної дискусії на тему: "Захист прав та інтересів дітей в умовах війни" у вівторок.

Омбудсмен зазначив, що Україна фактично не може ефективно впливати на ситуацію з освітою на тимчасово окупованих територіях, але може підтримати дітей і вчителів.

За словами Горбачова, також не зрозуміло, що робити з ситуацією, коли багатьох дітей з окупованих територій примусово вивезли до Росії чи Білорусі.

Теги: #омбудсмен #освіта #окупація

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