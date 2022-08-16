Події

10:26 16.08.2022

Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

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Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

На прикордонному пункті пропуску "Краківець-Корчова" з вівторка запрацює автобусна ділянка.

"Попри війну та нестачу ресурсів, нам вдалося завершити ці роботи. Усього через декілька годин весь пасажирський транспорт поїде окремою смугою. Зараз це один із шляхів зменшення 10-20-кілометрових черг на кордонах", - написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він також анонсував, що до кінця місяця міністерство працюватиме над зменшенням черг на кордоні з Румунією.

 

Теги: #кпп #польща #мінінфраструктури

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