Окупанти втратили в Україні за добу близько 150 військових, 4 танки та гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 150 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 16 серпня, сягнули близько 43 тис. 900 осіб., повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 4 танки та 11 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення –1880 та 4152 відповідно.

За добу понеділка в Україні було знищено 4 артилерійські системи окупантів, 2 реактивні системи залпового вогню та 5 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливо-мастильними матеріалами). Збито гелікоптер, 3 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 3 крилаті ракети.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 989 артсистем, 263 РСЗВ, 136 засобів протиповітряної оборони, 3049 автомобілів та автоцистерн, 92 одиниці спеціальної техніки та 15 суден. Збито 223 літаки, 196 гелікоптерів, 790 безпілотників, 190 крилатих ракет.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - йдеться у зведенні.