У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіли виробничі будівлі

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, 17 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 4 пожежі, викликані воєнними діями.

"Пожежі, викликані ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському (1), Чугуївському (1) районах області, а також Слобідському (1) та Салтівському (1) районах Харкова. Горіли виробничі будівлі, приватний житловий будинок, гараж і суха трава. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники 8 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та двічі для проведення аварійно-рятувальних робіт.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.