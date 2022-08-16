Кількість загиблих під час вибуху в єреванському ТЦ збільшилася до 15 осіб

Кількість жертв у результаті вибуху в єреванському торговельному центрі "Сурмалу" досягла 15 людей, повідомляє МНС Вірменії.

"У результаті пошуково-рятувальних робіт виявлено 15 тіл загиблих", - повідомляє пресслужба МНС.

Раніше повідомлялося про вісім загиблих.

У відомстві зазначили, що зниклими безвісти вважаються 18 людей.

За останніми даними, 61 особа отримала поранення в результаті вибуху в єреванському торговельному центрі, що спеціалізується на оптовому продажу різних товарів та продуктів. За попередніми даними МНС Вірменії, два потужні вибухи із подальшою пожежею сталися на складі піротехніки.

Роботи з пошуку зниклих та гасіння осередків займання тривають.