Уночі обстріляно п'ять із дев’яти районів Харкова

Російські окупанти у ніч на вівторок обстріляли п'ять із дев'яти районів Харкова, без жертв, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Уночі, о 02:15, обстріляно відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уночі.

Терехов наголосив, що про постраждалих інформації зараз немає.

Він також додав, що в деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.