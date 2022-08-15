Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Під головуванням президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поточну військово-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача", - написав Данілов у Tвіттері.
Крім того, за його словами, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи щодо кібероборони держави", запровадженого Указом Президента України від 26.08.2021 №446.
З усіх розглянутих питань порядку денного ухвалено відповідні рішення, зазначив Данілов.