Кабмін затвердив 32 пріоритетні науково-технічні роботи для виділення 35,1 млн грн із держбюджету-2022

Міністерство освіти і науки до кінця року має профінансувати на 35,1 млн грн 32 науково-технічні розробки, орієнтовані на отримання прикладного результату та його впровадження у реальне життя.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №713 від 12 серпня оприлюднено на його сайті у понеділок.

"Незважаючи на війну та складнощі з бюджетом, більша частина видатків якого спрямовується на Сили оборони та соціальний захист, держава піклується і про те, щоб зберегти та підтримати вітчизняну науку", – прокоментував це рішення голова профільного комітету Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев.

Розмір коштів, що виділяються цього року, на один проєкт коливається від 0,2 тис. грн до 3,04 млн грн.

До переліку, зокрема, увійшли розробка конструкторської документації на безпілотний авіаційний комплекс швидкісної повітряної мішені, інтелектуальної системи автоматизованого виявлення та розпізнавання об'єктів радіолокації, технології виробництва нових еко безпечних високооктанових авіаційних бензинів із української сировини.

У переліку також створення технологій комплексної переробки рослинної сировини у харчові продукти та ліній пшениці без омега-гліадинів, що викликають алергію, та розробка корсету для лікування сколіотичної хвороби у дітей.

Наступного року на ці проєкти передбачається виділити, згідно з розпорядженням, 30,6 млн грн.