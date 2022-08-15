Події

17:10 15.08.2022

Колишній прокурор привласнив 8 кг золота, вилученого під час обшуку – САП

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Колишній прокурор, який наразі займається адвокатською діяльністю, привласнив 8 кг золота вартістю 11 млн грн, вилученого ним під час обшуків, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"15 серпня 2022 року за дорученням заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурором САП та детективами НАБУ вручено повідомлення про підозру колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією САП, під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2019-го – на початку 2020 року прокурор однієї з місцевих прокуратур Києва на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України.

"Користуючись повноваженнями прокурора у справі особа вирішила заволодіти майном, що було попередньо вилучено ним під час обшуку. З метою створення видимості законності своїх дій прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом вагою понад 8 кг та вартістю понад 11 млн гривень", - наголошується в повідомленні.

Колишньому прокурору повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

 

Теги: #прокурор #сап

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