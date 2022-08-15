Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

Кількість поранених унаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами в понеділок уранці, збільшилася до семи осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після ранкового обстрілу Салтівки звернулися до медиків ще двоє постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків'янку госпіталізували до медзакладу, стан - середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про п’ятьох постраждалих унаслідок цього обстрілу: одному з них було надано допомогу на місці, чотирьох (зокрема, двох осіб у тяжкому стані) - госпіталізовано.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, обстріл здійснювався з РСЗВ. Під вогонь потрапили дитячі майданчики, житлові будинки, територія храму, магазину, гаражного кооперативу, а також зупинки громадського транспорту.

На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горів гараж на площі 30 кв. м. До ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.