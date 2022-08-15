Події

14:27 15.08.2022

Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

1 хв читати
Кількість поранених унаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова збільшилася до 7 людей - Синєгубов

Кількість поранених унаслідок обстрілу Салтівського району Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами в понеділок уранці, збільшилася до семи осіб, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після ранкового обстрілу Салтівки звернулися до медиків ще двоє постраждалих: жінці 69 років надали допомогу на місці. 80-річну харків'янку госпіталізували до медзакладу, стан - середній", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про п’ятьох постраждалих унаслідок цього обстрілу: одному з них було надано допомогу на місці, чотирьох (зокрема, двох осіб у тяжкому стані) - госпіталізовано.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, обстріл здійснювався з РСЗВ. Під вогонь потрапили дитячі майданчики, житлові будинки, територія храму, магазину, гаражного кооперативу, а також зупинки громадського транспорту.

На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горів гараж на площі 30 кв. м. До ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстрілу працювали сапери ДСНС, які обстежили уражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #харків #війна #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 15.08.2022
Порошенко: У нас немає іншого завдання, окрім перемоги

Порошенко: У нас немає іншого завдання, окрім перемоги

15:38 15.08.2022
Група відомих економістів закликає Україну змінити економічний курс за умов затягування війни

Група відомих економістів закликає Україну змінити економічний курс за умов затягування війни

12:10 15.08.2022
Ранковий обстріл Харкова: поранено 5 людей - Терехов

Ранковий обстріл Харкова: поранено 5 людей - Терехов

11:20 15.08.2022
Окупанти обстрілюють спальний район Харкова, двох людей поранено

Окупанти обстрілюють спальний район Харкова, двох людей поранено

10:22 15.08.2022
Окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житлові будинки, сільгоспбудівлі, готель і школу

Окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житлові будинки, сільгоспбудівлі, готель і школу

09:32 15.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 12 танків, 5 артсистем та гелікоптер

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 12 танків, 5 артсистем та гелікоптер

09:14 15.08.2022
Уночі ворог обстріляв Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Уночі ворог обстріляв Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

08:55 15.08.2022
Уночі з Бєлгорода окупанти випустили понад десять ракет у напрямку Харківщини, частина до цілі не долетіла

Уночі з Бєлгорода окупанти випустили понад десять ракет у напрямку Харківщини, частина до цілі не долетіла

08:12 15.08.2022
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули троє людей, тринадцять – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули троє людей, тринадцять – поранено

07:57 15.08.2022
В Україні триває розмінування територій, роботи проводяться у чотирьох областях

В Україні триває розмінування територій, роботи проводяться у чотирьох областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Зрадників і колаборантів серед поліцейських Києва немає – начальник главку

Керівник поліції Києва: Лише щодо Гостомеля 13 епізодів воєнних злочинів РФ, встановлюють особи російських військових

ОСТАННЄ

Суд у Нідерландах має намір оприлюднити 17 листопада вердикт щодо МН17

ВР прийняла звернення до FATF щодо виключення Росії з числа членів і внесення її до чорного списку

ВР дозволила примусове вилучення майна під час війни

До трьох осіб зросла кількість жертв підриву на міні на пляжі на Одещині - спікер ОВА

ВР продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб

Рада закликала ООН і країни Європи визнати дії РФ на ЗАЕС актом ядерного тероризму та запровадити санкції проти всієї атомної галузі Росії

Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень зріс приблизно до 25 тис. - Держприкордонслужба

ВР обрала двох членів Вищої ради правосуддя – нардеп Гончаренко

Уряд Франції готовий допомогти Україні з розмінуванням території – Тимошенко

У Києві 75% шкіл готові до навчання офлайн, але рішення ухвалюватимуться індивідуально з урахуванням питань безпеки – начальник столичної поліції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА