Посол ЄС наголосив на важливості обрання главою АРМА людини з необхідними професійними компетенціями

Важливо, щоб Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), очолювала людина з необхідними професійними компетенціями, включно з доброчесністю високого рівня, наголосив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Важливо ... що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями, включно з доброчесністю високого рівня. Якщо цього можна досягти лише шляхом повторного оголошення процесу відбору, ЄС матиме повне розуміння для такого підходу", - написав він у Twitter.