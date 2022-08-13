Події

12:34 13.08.2022

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

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Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Російські окупанти обстрілюють Запорізьку атомну станцію, зокрема, з території села Водяне, і готують провокації під українським прапором, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових і підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткового руйнування пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також унаслідок ворожих обстрілів сталося загоряння лісу і трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, викликаних обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини", - йдеться в повідомленні.

Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. Для цього на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", які повинні виконувати роль "місцевих жителів і персоналу".

У розвідці наголосили, що справжні місцеві жителі та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.

"До стели "Енергодар" на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" з нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - повідомили в ГУР.

Теги: #провокації #обстріл #заес

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