Британський письменник Салман Рушді перебуває на апараті ШВЛ після нападу в Нью-Йорку

Британський письменник Салман Рушді перебуває в лікарні на апараті ШВЛ після того, як напередодні на нього під час виступу в Нью-Йорку було скоєно напад, повідомляє The Guardian.

За словами представника письменника Ендрю Вайлі, до таких заходів медики вдалися через те, що той дістав значні поранення. "Новини невтішні. Ймовірно, Салман втратить одне око, пошкоджені нерви на його руці, він також отримав удар в печінку, яка також пошкоджена", - повідомив Вайлі.

Також постраждав ведучий заходу.

За повідомленням влади, особу нападника вже визначено.

Рушді стояв на сцені в той момент, коли молодик вибіг із зали на сцену і накинувся на письменника з ножем. За словами людей, що перебували в залі, перш ніж нападника затримали, він встиг завдати письменнику 10-15 ударів руками і ножем.

Рушді - британський письменник індійського походження, чиї тексти про релігію і політику викликали неоднозначну реакцію серед мусульман. У 1988 році вийшов роман "Сатанинські вірші", в деяких сценах цього роману зображується персонаж, створений за зразком пророка Мухаммеда, і його опис мусульмани визнали образливим. Іранський Аятолла Рухолла Хомейні видав щодо Рушді фетву - ісламський релігійний едикт, в якому він закликав мусульман вбити письменника.

Рушді протягом деякого часу перебував під захистом Скотленд-Ярду у Великій Британії, і, незважаючи на загрозу життю, продовжував писати. У 1998 році іранський уряд заявив, що більше не буде дотримуватися цієї фетви. Однак у 2005 році аятолла Алі Хаменеї заявив, що фетва все ще дійсна.