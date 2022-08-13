У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

Російські окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, є вбиті і поранені цивільні, серед травмованих – троє дітей, повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар'їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зруйнований і пошкоджений 101 об'єкт - 94 житлових будинки, дитячий садок, школа, два заводи тощо.

Поліцейські задокументували воєнні злочини Росії. Поліцією і СБУ відкриті кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.