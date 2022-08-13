Події

11:54 13.08.2022

У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

1 хв читати
У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

Російські окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, є вбиті і поранені цивільні, серед травмованих – троє дітей, повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Російська армія накрила вогнем Авдіївку, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Мар'їнку, смт Північне, Карлівку, Яковлівку, Галицинівку, Первомайське, Срібне. Ворог вдарив по мирному населенню з авіації, ракет "Іскандер-9М723", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", артилерії", - йдеться в повідомленні.

Зруйнований і пошкоджений 101 об'єкт - 94 житлових будинки, дитячий садок, школа, два заводи тощо.

Поліцейські задокументували воєнні злочини Росії. Поліцією і СБУ відкриті кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 13.08.2022
Внаслідок ворожого обстрілу в Баштанському районі загинула жінка, вранці під вогонь потрапила Первомайська громада

Внаслідок ворожого обстрілу в Баштанському районі загинула жінка, вранці під вогонь потрапила Первомайська громада

21:02 12.08.2022
Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

Окупанти завдали удару по Краматорську, двоє мешканців загинули, 13 поранено, пошкоджено 20 будинків - Донецька обладміністрація

09:45 12.08.2022
Унаслідок нічних обстрілів росіянами Марганця постраждали троє людей, а в Нікополі зруйновано житлову інфраструктуру

Унаслідок нічних обстрілів росіянами Марганця постраждали троє людей, а в Нікополі зруйновано житлову інфраструктуру

20:46 11.08.2022
Ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади, люди не постраждали – Дніпропетровська облрада

Ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади, люди не постраждали – Дніпропетровська облрада

10:12 10.08.2022
Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули дві людини, шестеро поранені

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули дві людини, шестеро поранені

09:09 10.08.2022
11 людей загинули, 13 поранені на Дніпропетровщині за ніч

11 людей загинули, 13 поранені на Дніпропетровщині за ніч

22:34 09.08.2022
Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

Двоє людей поранені внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району з РСЗВ – голова Дніпропетровської облради

19:36 07.08.2022
Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

Росіяни вдруге за день обстріляли Нікопольський район, пошкоджено насосну станцію

19:26 07.08.2022
У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло чотири особи, шість – поранено

10:20 07.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, одна людина загинула, 6 поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Керівний склад окупантів переміщається на лівий берег Дніпра – голова Миколаївської ОВА

Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

ОСТАННЄ

Керівний склад окупантів переміщається на лівий берег Дніпра – голова Миколаївської ОВА

Перші 4 словацькі гаубиці Zuzana вже доставлені в Україну

Влада Польщі обіцяла 1 млн злотих за інформацію про винуватців забруднення річки Одра

Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

Через бойові дії знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція

Посол ЄС наголосив на важливості обрання главою АРМА людини з необхідними професійними компетенціями

Мер окупованого Енергодара закликав жителів обмежити перебування на вулицях у зв'язку з провокаціями росіян

Українські воїни знищили в небі над Одеською областю російський безпілотник

До Італії з України прибув перший корабель з вантажем кукурудзи та сої

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову пошкоджена теплотраса, вже підготовлена до опалювального сезону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА