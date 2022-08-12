Одна жінка загинула, ще двох осіб госпіталізовано внаслідок обстрілів Запоріжжя у п'ятницю - секретар міськради

Унаслідок обстрілу Запоріжжя у п'ятницю, 12 серпня, загинула жінка, ще двоє людей дістали поранень і були госпіталізовані, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла дорогою до лікарні. Ще дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують у лікарні медичну допомогу", - написав він у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/kurtievofficial