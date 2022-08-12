Події

20:05 12.08.2022

Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

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Окупанти завдали удару по Запоріжжю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, поранено жінку - голова обладміністрації

Мешканка Запоріжжя дістала поранень унаслідок удару російських окупантів по Шевченківському району міста у п'ятницю ввечері, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Близько 19:15 ворог завдав удару по місту Запоріжжя. Загалом випущено п'ять снарядів. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Поки що відомо про одну поранену жінку", - написав Старух у телеграмі, додавши, що інформація уточнюватиметься.

Голова обладміністрації закликав мешканців Запоріжжя дотримуватись правил повітряної тривоги та не розголошувати інформацію про удари.

 

Теги: #запоріжжя #постраждалі #обстріл

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