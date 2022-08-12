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18:54 12.08.2022

Неформальна Рада ЄС із закордонних справ 31 серпня обговорить ідею заборони віз для росіян

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Неформальна Рада ЄС із закордонних справ 31 серпня обговорить ідею заборони віз для росіян

Глава МЗС Чехії, що головує в Раді ЄС, Ян Ліпавський підтвердив у п'ятницю поширювані цього тижня в європейських ЗМІ повідомлення про те, що наприкінці серпня країни Євросоюзу обговорюватимуть заборону віз для всіх росіян через розв'язану РФ повномасштабну війну проти України.

"Повна заборона віз для росіян усіма державами-членами ЄС могла б стати ще однією дуже ефективною санкцією проти Росії", - наводить телеканал BFMTV слова Ліпавського.

Канал зазначає, що чеський міністр має намір прозондувати думки своїх європейських колег щодо цього під час неформального засідання Ради ЄС із закордонних справ "Гімніх" 31 серпня у Празі.

Ліпавський пояснив, що в період військової агресії РФ в Україні, що триває, "не може йтися про туризм, як у звичайний час, для російських громадян".

Однак із цим заходом, за даними BFMTV та низки інших європейських ЗМІ, згодні не всі країни Євросоюзу, а для його затвердження потрібна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС.

Як стверджує телеканал, чеському міністрові ще належить переконати в необхідності такого заходу главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який головує у радах міністрів закордонних справ та оборони країн Євросоюзу. Ініціювання санкцій є однією з його прерогатив.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Естонія закликають до обмеження в'їзду росіян до ЄС аж до заборони туристичних віз.

У Європейській комісії (ЄК) утримуються від прямих коментарів щодо цих закликів. Офіційний представник ЄК Аніта Хіппер на брифінгу в Брюсселі заявила, що "відповідальність за видачу або невидачу віз покладається на держави-члени, які ухвалюють рішення в індивідуальному порядку".

"І лише вони можуть обмежити видачу віз російським громадянам", - сказала речниця. За її словами, країни ЄС відповідно до рекомендацій ЄК мають розглядати конкретно кожне прохання про надання візи і можуть відмовити у випадках можливої загрози для громадського здоров'я, внутрішньої безпеки чи міжнародних відносин.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо можливості припинення видачі росіянам країнами ЄС туристичних віз, представник ЄК зазначила, що важливо, щоб у кожному випадку держави-члени дотримувалися своїх міжнародних зобов'язань.

"Завжди будуть категорії людей, яким мають видаватися візи. Ми маємо на увазі гуманітарні випадки, членів сімей, журналістів та дисидентів", - пояснила Хіппер.

Теги: #візи #єс #громадяни_рф

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