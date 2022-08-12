СБУ встановила, що приятель Кадирова катував неповнолітнього під час окупації на Київщині

Служба безпеки України ідентифікувала окупанта з оточення голови Чечні Рамзана Кадирова та повідомила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни за катування неповнолітнього під час окупації Київської області, повідомляє СБУ.

"Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення (більше відомого як ОМОН) росгвардії в Чеченській Республіці "Ахмат" - Бісаєв Анзор Саладієвич. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова", - йдеться в повідомленні СБУ в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, на початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району Київської області, загарбник разом зі своїми підлеглими вдерся до одного з приватних місцевих будинків і викрав підлітка.

"Під дулом пістолета, приставляючи ніж до голови, загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ. Коли тортури не дали "бажаного результату", хлопця посадили у броньований автомобіль і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи", - інформують у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили Бісаєву про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.