Події

11:08 12.08.2022

Голова Одеської ОВА повідомив про розсилку фейкових листів нібито від його імені

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Голова Одеської ОВА повідомив про розсилку фейкових листів нібито від його імені

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив про розсилання фейкових листів нібито від його імені, у яких містився заклик перераховувати кошти нібито на потреби української армії.

"В особисті повідомлення багатьох керівникам підприємств, приватним особам та на електронну адресу компаній і організацій вкотре надходить фейковий лист-звернення нібито від ОВА за моїм підписом, із проханням взяти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. Офіційно заявляю, що цей документ – фейк!" - написав Марченко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова ОВА запевнив, що ні він, ні Одеська ОВА "не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів".

Теги: #листи #фейк #одеська_ода

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