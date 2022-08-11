Зеленський закликав військових експертів менше говорити про деталі оборонних планів України

Президент України Володимир Зеленський закликав військових експертів не озвучувати деталей оборонних планів.

"Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства і гучності заяв. Чим менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів", - сказав він у традиційному відеозверненні в четвер.

"Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа. Відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і маєте повинні відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах", - додав президент.