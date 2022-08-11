У Генштабі не підтвердили причетність українських військових до вибухів у білоруському аеродромі "Зябрівка"

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов не підтвердив причетність українських військовослужбовців до вибухів у білоруському аеродромі "Зябрівка".

"Так, справді, на аеродромі "Зябрівка" були вибухи. Напередодні були схожі вибухи на аеродромі Саки. Звісно, кожен військовослужбовець ЗСУ, кожен підрозділ мав би ціллю, намагався б "зірочку" за збитий прималювати собі. Але наразі ми маємо лише ті факти, які коментують Міністерство оборони Білорусі та Міністерство оборони Росії", - сказав Громов на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у четвер.