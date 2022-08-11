Події

13:31 11.08.2022

Мер Маріуполя: Близько десяти людей минулого тижня загинули в черзі на виїзд із міста

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Минулого тижня близько десяти евакуйованих мирних жителів загинули в черзі на виїзд з окупованого Маріуполя, повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"На жаль, є випадки, коли наші люди в цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надають медичну допомогу. Минулого тижня близько десяти людей загинули в цьому конвої", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ у четвер.

Водночас Бойченко зазначив, що евакуюватися з окупованого Маріуполя можливо, але виїзд із міста суттєво обмежений.

"Потрібно відбути всю чергу у так званих фільтраційних центрах, чекати доводиться по три-п'ять місяців. Літні люди позачергово на сьогодні виїжджають. Але ще слід розуміти, що час у дорозі від Маріуполя до підконтрольної Україні території, тобто до міста Запоріжжя як найближчого населеного пункту, займає від трьох до п'яти діб", – пояснив він.

Мер Маріуполя також підтвердив інформацію про те, що російські окупанти вимагають у жителів значних сум грошей за можливість виїхати на територію, підконтрольну Україні.

"Вони збирають із перевізників, які могли б везти безкоштовно. Але варто розуміти, що вони платять за те, щоб доїхати до Бердянська, потім – із Бердянська до Запоріжжя, і все має свою ціну. І, на жаль, це велика ціна, яку платять на сьогодні українці, щоби доїхати до підконтрольної нашій державі території", – уточнив мер Маріуполя.

Теги: #маріуполь #окупація #бойченко

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