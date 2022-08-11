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11:45 11.08.2022

Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

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Винних у розмінуванні Чонгару точно буде притягнуто до відповідальності, але це точно не цивільна влада – Резніков

Розмінування півострова Чонгар та мостових переходів між окупованими Кримом та Херсонською областю не було в компетенції цивільної влади, відповідне рішення могли ухвалити лише військові, заявляє міністр оборони України Олексій Резніков.

"Прийняття рішення про замінування, розмінування, натискання кнопки, щоб щось підірвати, взагалі не відноситься до компетенції цивільної влади. Ні до уряду, ні до президента, ні до міністра оборони, ні до прем'єр-міністра, ні до народних депутатів, ні до вас - ні до кого. Це суто військове питання. Тому хтось придумав цей наратив і придумав, що хтось там сказав підірвати-не підірвати, розмінувати - це суто військова історія, саперна", - сказав Резніков в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому в четвер.

За його словами, це питання обговорювали на засіданні профільного парламентського комітету за його участю. "Наші військові дали наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Резніков, додавши, що в Україні наразі триває війна, і першочергове завдання – перемогти у цій війні.

За словами міністра, "військові чітко розуміють, що це питання військових, і вони самі зацікавлені у проведенні такого розслідування, і факти всі сьогодні збираються, фіксуються, в тому числі Службою безпеки, контррозвідкою".

Водночас він зазначив, що "ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах", і тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися з Криму в Херсонській області. За словами міністра, це сказав йому "один із військових генералів, який зараз перебуває в політичній опозиції".

"Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось - але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони. Тобто людей в погонах, які відповідали за цей напрямок", - резюмував Резніков.

 

Теги: #війна #крим #міноборони #резніков

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