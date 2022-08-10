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21:52 10.08.2022

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

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Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав призупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наприкінці серпня у Празі, повідомляє Чеське інформаційне агентство.

"Під час російської агресії, декларовані межі якої досі зміщуються, про звичайний туризм громадян Росії не може бути й мови. Йдеться про нашу безпеку, я давно намагаюся знизити вплив російських спецслужб на території ЄС", - заявив Ліпавський.

Він також нагадав, що Чехія стала першою країною-членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян Росії в усіх напрямках наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія впровадила її і для білоруських громадян, за винятком гуманітарних випадків.

В уряді Чехії переконані, що призупинення видачі віз пересічним громадянам Росії стане чітким і прямим сигналом російському суспільству про те, що захід не має наміру зазнавати агресії з боку російського режиму та ненависницької риторики на адресу вільних демократичних країн, які не загрожують Росії в жодному разі.

"Громадяни цих країн мають усвідомлювати, що така войовнича політика має наслідки", - наголосив Ліпавський.

Раніше із пропозицією призупинити видачу туристичних віз росіянам виступили Латвія, Естонія та Фінляндія.

Теги: #україна #візи #росія #чехія

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