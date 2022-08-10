Події

19:43 10.08.2022

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів на Харківщині, загинули два мирних жителі - поліція

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У середу, 10 серпня, близько 12:00 російські окупаційні війська обстріляли сел. Старий Салтів Харківської області, є загиблі.

"Правоохоронці встановили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. Російські окупанти навмисно цілилися по житлових будинках. Унаслідок ворожих дій двоє цивільних загинули на місці від отриманих поранень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріл #харківщина

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