Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів на Харківщині, загинули два мирних жителі - поліція

У середу, 10 серпня, близько 12:00 російські окупаційні війська обстріляли сел. Старий Салтів Харківської області, є загиблі.

"Правоохоронці встановили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. Російські окупанти навмисно цілилися по житлових будинках. Унаслідок ворожих дій двоє цивільних загинули на місці від отриманих поранень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.