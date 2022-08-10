Делегація на чолі з міністром Резніковим прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України

Делегація українського оборонного відомства на чолі з главою Міноборони Олексієм Резніковим у середу прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка відбудеться у столиці Данського королівства в четвер, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні, 10 серпня 2022 року, розпочався візит делегації Міністерства оборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Королівства Данія для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України. Конференція відбудеться завтра, 11 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в середу в рамках візиту Резніков провів зустріч із главою оборонного відомства Данії Мортеном Бедсковом.

"Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили нагальні напрями перспективної двосторонньої співпраці, зокрема у сфері підготовки особового складу ЗСУ, а саме: курси лідерства для молодших командирів та командирів тактичної ланки; підготовку фахівців з розмінування як на суходолі, так і на морі; базову загальновійськову підготовку механізованих підрозділів Сухопутних військ та Сил ТрО ЗСУ", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що сторони також обмінялися думками щодо очікувань від проведення Копенгагенської конференції та її результатів.

"Наприкінці зустрічі Олексій Резніков нагородив Мортена Бедскова заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України – медаллю "За сприяння Збройним силам України", – підсумували у відомстві.