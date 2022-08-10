Події

19:23 10.08.2022

Делегація на чолі з міністром Резніковим прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України

1 хв читати
Делегація на чолі з міністром Резніковим прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України

Делегація українського оборонного відомства на чолі з главою Міноборони Олексієм Резніковим у середу прибула до Данії для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України, яка відбудеться у столиці Данського королівства в четвер, повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні, 10 серпня 2022 року, розпочався візит делегації Міністерства оборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Королівства Данія для участі в Копенгагенській конференції північноєвропейських союзників з підтримки України. Конференція відбудеться завтра, 11 серпня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в середу в рамках візиту Резніков провів зустріч із главою оборонного відомства Данії Мортеном Бедсковом.

"Під час зустрічі очільники оборонних відомств обговорили нагальні напрями перспективної двосторонньої співпраці, зокрема у сфері підготовки особового складу ЗСУ, а саме: курси лідерства для молодших командирів та командирів тактичної ланки; підготовку фахівців з розмінування як на суходолі, так і на морі; базову загальновійськову підготовку механізованих підрозділів Сухопутних військ та Сил ТрО ЗСУ", - зазначають у Міноборони.

Там додають, що сторони також обмінялися думками щодо очікувань від проведення Копенгагенської конференції та її результатів.

"Наприкінці зустрічі Олексій Резніков нагородив Мортена Бедскова заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України – медаллю "За сприяння Збройним силам України", – підсумували у відомстві.

Теги: #візит #міністр #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:59 10.08.2022
Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

Данія приєдналася до програми з навчання українських військовослужбовців у Великій Британії

21:08 06.08.2022
Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну – посол України у Ватикані

Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну – посол України у Ватикані

07:26 06.08.2022
Міністр оборони США відвідає Латвію

Міністр оборони США відвідає Латвію

18:20 05.08.2022
Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури

11:18 02.08.2022
Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

Глава МЗС Польщі прибув із візитом в Україну

07:15 31.07.2022
Необхідно комплексно підійти до питання укриттів та забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у Вінниці - Мінрегіон

Необхідно комплексно підійти до питання укриттів та забезпечити швидкий розвиток мережі споруд цивільного захисту у Вінниці - Мінрегіон

13:55 27.07.2022
Україна просить муніципалітети Словенії допомогти у повоєнному відновленні Ірпеня - глава МЗС

Україна просить муніципалітети Словенії допомогти у повоєнному відновленні Ірпеня - глава МЗС

10:48 27.07.2022
Глава МЗС Словенії прибула до Києва

Глава МЗС Словенії прибула до Києва

16:06 25.07.2022
Глави МВС та Мінпраці ФРН відвідали Ірпінь

Глави МВС та Мінпраці ФРН відвідали Ірпінь

19:22 24.07.2022
Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру в Україні – Генштаб ЗСУ

Держателі єврооблігацій "Укравтодору" схвалили пропозицію про відтермінування виплат за ними на два роки - компанія

Росія запланувала провести в Раді Безпеки ООН дешеву виставу - Подоляк

Єрмак не бачить перешкод для запуску конкурсу з вибору директора НАБУ

Завершити активну фазу війни до настання зими життєво необхідно – глава Офісу президента

ОСТАННЄ

Глава МЗС Чехії підтримав призупинення видачі росіянам віз країн Євросоюзу

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Україна та Швейцарія досягли домовленості про представлення українських інтересів на території РФ - МЗС України

ВАКС засудив харківського суддю до 7 років позбавлення волі за хабарництво

Плани оборони Естонії та Фінляндії мають бути об'єднані, вважають у Таллінні

Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку

ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

Кількість загиблих унаслідок обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту у Миколаєві зросла до 8 осіб - мер

Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Мінцифри модернізують систему моніторингу виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС - Форсюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА