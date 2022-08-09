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23:36 09.08.2022

Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

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Російська війна проти України та Європи розпочалася у Криму і закінчиться його звільненням – Зеленський

Російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться. Але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні у вівторок.
"Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним із найкращих місць у Європі, на одне з найбільш небезпечних місць у Європі. Росія принесла до Криму масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну", - сказав він.
За словами Зеленського, "історики колись визначать, скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору. Десятки тисяч? Сотні тисяч? Від України та Грузії до Сирії та більш віддалених регіонів".
"Присутність російських окупантів у Криму – це загроза для всієї Європи та для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, доки Крим окупований. Не буде стабільного та довготривалого миру і в багатьох країнах на узбережжі Середземного моря, доки Росія може використовувати наш півострів як свою військову базу", - заявив він.
Зеленський нагадав, про "Кримську платформу" – ключовий дипломатичний майданчик для роботи зі звільнення Криму. "Кримська платформа" працюватиме і цьогоріч. Ми вже готуємо цей саміт", - сказав він.
За його словами, "світ починає визнавати, що у 14-му році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії".
"Наша держава – рідна для народів, чиї національні культури та прагнення формувалися у Криму. Тому коли ми працюємо для звільнення півострова, ми боремося і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України", - сказав президент.
"Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемося в український Крим. І я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому", - заявив Зеленський.
За його словами, "цьогоріч робота "Кримської платформи" буде не менш вагомою та представницькою, ніж торік, коли в Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але значення – ще більшим".

Теги: #україна #війна #крим

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