У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

Алгоритм дій населення у разі надзвичайної ситуації, оприлюднений міською владою, є превентивним заходом, повідомили у Запорізькій мерії.

"Причин для масової евакуації жителів Запоріжжя немає. Інформація міської влади про алгоритм дій населення у разі надзвичайної ситуації, що посіяла панічні чутки в місті, – превентивний захід", - заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у відеозверненні, розміщеному на офіційному телеграм-каналі Запорізької мерії.

За словами Куртєва, відучора в Запоріжжі почали поширюватися панічні чутки про те, що з міста нібито евакуюватимуть людей. При цьому приводів для масової евакуації містян немає.

Секретар міської ради Запоріжжя зазначив, що причиною таких чуток є інформаційна кампанія та публікація алгоритмів дій населення у разі надзвичайної ситуації, розпочата місцевою владою.

"Справді, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й у разі евакуації. Проте зараз це лише превентивні заходи. Ми віримо в наші Збройні сили. Й у те, що знання, як поводитися в надзвичайній ситуації, нам не знадобляться", - наголосив Куртєв.

Також він запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене, й попросив зберігати спокій.