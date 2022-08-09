Події

22:00 09.08.2022

У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

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У мерії Запоріжжя спростували чутки про загрозу місту

Алгоритм дій населення у разі надзвичайної ситуації, оприлюднений міською владою, є превентивним заходом, повідомили у Запорізькій мерії.
"Причин для масової евакуації жителів Запоріжжя немає. Інформація міської влади про алгоритм дій населення у разі надзвичайної ситуації, що посіяла панічні чутки в місті, – превентивний захід", - заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у відеозверненні, розміщеному на офіційному телеграм-каналі Запорізької мерії.
За словами Куртєва, відучора в Запоріжжі почали поширюватися панічні чутки про те, що з міста нібито евакуюватимуть людей. При цьому приводів для масової евакуації містян немає.
Секретар міської ради Запоріжжя зазначив, що причиною таких чуток є інформаційна кампанія та публікація алгоритмів дій населення у разі надзвичайної ситуації, розпочата місцевою владою.
"Справді, днями ми розпочали інформаційну кампанію щодо роз'яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, зокрема й у разі евакуації. Проте зараз це лише превентивні заходи. Ми віримо в наші Збройні сили. Й у те, що знання, як поводитися в надзвичайній ситуації, нам не знадобляться", - наголосив Куртєв.
Також він запевнив, що Запоріжжя надійно укріплене, й попросив зберігати спокій.

Теги: #запоріжжя #загроза #спростування

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