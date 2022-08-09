Понад 1,3 млн українських громадян евакуйовано з Донецької області - заступник глави ОП

Із Донецької області за період повномасштабного вторгнення РФ евакуйовано понад 1,3 млн цивільного населення, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, на території області залишилося ще близько 350 тис. громадян, зокрема 50 тис. дітей.

У рамках дії обов'язкової евакуації з Донецької області за останні шість днів вивезено понад 3 тис. громадян, майже 600 дітей.

Тимошенко також повідомив, що на Житомирщині внаслідок обстрілів військами країни-агресора пошкоджено 2828 об'єктів. 218 із них зруйновані повністю. Загалом в області відновлено 238 об'єктів, зокрема коштами державного та місцевого бюджетів.

На Сумщині триває відновлення критичної інфраструктури. В пріоритеті структури життєзабезпечення: електро-, газо-, водопостачання.

На сьогодні електрикою забезпечені всі населені пункти області, які постраждали від бойових дій. Водночас 267 об'єктів "Сумиобленерго" і 209 - "Сумигаз" зазнали пошкоджень. На об'єктах ліквідовано наслідки пошкоджень і триває їх відновлення.

На Чернігівщині зруйновано 25 об'єктів дорожньої інфраструктури. Вже розпочалося розчищення завалів і складання плану відновлення 310-метрового мосту через р. Десна.

На території Харківської області кількість пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду внаслідок обстрілу РФ зросла до 10297. Серед них 4495 – об'єкти приватної забудови, 2896 – багатоповерхівки, 1506 – об'єкти життєзабезпечення, 166 – заклади охорони здоров'я.

На території Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського й Ізюмського районів області відновлено електро-, газо- та водопостачання.

На Харківському напрямку тривають обстріли з боку Росії з використанням артилерії та авіації.