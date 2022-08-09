На військовому аеродромі в Криму відбулася серія вибухів - ЗМІ

Серія вибухів відбулася на військовому аеродромі в Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє видання "Крим. Реалії" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що після серії вибухів у районі військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АРК) на аеродромі розпочалася пожежа, горять "склади з боєприпасами та злітна смуга".

При цьому уточнюється, що перший вибух пролунав близько 15:20, загалом їх нарахували близько десяти. Офіційних коментарів щодо цього окупаційна влада Криму поки що не давала, проте інформацію про вибухи підтвердило близьке до російських окупантів видання "Крыминформ".

Українська сторона своїх коментарів щодо цього поки що не давала.