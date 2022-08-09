Генпрокурор: Вирок російському танкісту, який обстріляв багатоповерхівку в Чернігові, став восьмим за рахунком реальним вироком військовослужбовцям країни-агресора

10-річний термін позбавлення волі для російського танкіста, який обстріляв багатоповерховий будинок у Чернігові, став черговим, восьмим реальним вироком стосовно російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини на території України, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Маємо черговий судовий вирок російському військовому. За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури оператора-навідника танка збройних сил РФ засуджено до 10 років позбавлення волі. Виконуючи завідомо злочинний наказ командирів, він з танка обстрілював житловий багатоповерховий будинок у Чернігові, який не був військовою ціллю", - сказав Костін у відеоповідомленні, розміщеному у вівторок у телегам-каналі Офісу генпрокурора.

Він наголосив: "Це вже восьмий реальний вирок, винесений українськими судами військовослужбовцям країни-агресора. І ми не зупиняємося. Органи прокуратури і надалі щоденно працюватимуть на всіх напрямках заради відновлення справедливості та притягнення до відповідальності кожного, хто приніс війну на нашу землю".