Події

11:15 09.08.2022

Нічні удари по Харкову були завдані С-300 з території Бєлгородської області - прокуратура

1 хв читати
Нічні удари по Харкову були завдані С-300 з території Бєлгородської області - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки нічних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох районах Харкова, за попередніми даними, цієї ночі окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 2-ї години ночі окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. У Холодногірському районі у результаті було пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі (по території нежитлової будівлі). В Індустріальному районі пошкодження зазнало також нежитлове приміщення. Унаслідок обстрілу утворилися дві воронки діаметром 8 метрів. Будь-яких військових об'єктів на зазначених територіях немає.

Теги: #харків #війна #с300

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 09.08.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївщини, пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає – голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївщини, пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає – голова ОВА

10:38 09.08.2022
Від початку російського вторгнення на Миколаївщині повністю або частково пошкоджено 9078 цивільних об'єктів - ОВА

Від початку російського вторгнення на Миколаївщині повністю або частково пошкоджено 9078 цивільних об'єктів - ОВА

09:54 09.08.2022
У Нікополь уночі прилетіло 120 реактивних снарядів, пошкоджено житлові будівлі, поранено та госпіталізовано працівника підприємства – Резніченко

У Нікополь уночі прилетіло 120 реактивних снарядів, пошкоджено житлові будівлі, поранено та госпіталізовано працівника підприємства – Резніченко

09:52 09.08.2022
За добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено - Синєгубов

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено - Синєгубов

09:52 09.08.2022
Окупанти знову обстріляли Харків у ніч на вівторок, інформації про постраждалих немає – мер Терехов

Окупанти знову обстріляли Харків у ніч на вівторок, інформації про постраждалих немає – мер Терехов

09:16 09.08.2022
Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 6 танків, 4 артсистеми та 1 гелікоптер – Генштаб

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 6 танків, 4 артсистеми та 1 гелікоптер – Генштаб

16:21 08.08.2022
ЗАЕС у разі продовження російських обстрілів може перейти в режим блекауту – глава "Енергоатому"

ЗАЕС у разі продовження російських обстрілів може перейти в режим блекауту – глава "Енергоатому"

16:01 08.08.2022
В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

В Україні зараз визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років – Подоляк

12:31 08.08.2022
Ранковий ворожий обстріл житлових районів Харкова вівся з РСЗВ – Синєгубов

Ранковий ворожий обстріл житлових районів Харкова вівся з РСЗВ – Синєгубов

11:09 08.08.2022
Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 2 млрд грн

У Нікополь уночі прилетіло 120 реактивних снарядів, пошкоджено житлові будівлі, поранено та госпіталізовано працівника підприємства – Резніченко

Пентагон: США надали Україні протирадіолокаційні ракети - ЗМІ

Окупанти втратили в Україні за добу близько 300 військових, 6 танків, 4 артсистеми та 1 гелікоптер – Генштаб

США виділили Україні через СБ грант $4,5 млрд, $3 млрд надійдуть у серпні

ОСТАННЄ

У Львівській області з 24 серпня планують запустити поїзд між Варшавою та Рава-Руською – ОВА

Во Львовской области с 24 августа планируют запустить поезд между Варшавой и Рава-Руськой – ОВА

Позитивне ставлення до Сталіна залишилося в 5% українців, до Революції гідності було 23% - КМІС

РФ може спровокувати аварію на ЗАЕС для припинення бойових дій та фіксації статус-кво – нардеп

Україна потребує втручання міжнародних інституцій для повної демілітаризації ЗАЕС – голова Запорізької ОВА

Генпрокурор: Вирок російському танкісту, який обстріляв багатоповерхівку в Чернігові, став восьмим за рахунком реальним вироком військовослужбовцям країни-агресора

Генпрокурор: Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 2 млрд грн

Українська Вікіпедія випередила арабську та посіла 16-те місце за кількістю статей

З окупованих районів Харківщини евакуювали ще понад 800 осіб – голова обладміністрації

Додаткові виплати отримають 10 тис. українців з окупованих територій та зон активних бойових дій - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА