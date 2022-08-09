Нічні удари по Харкову були завдані С-300 з території Бєлгородської області - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки нічних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох районах Харкова, за попередніми даними, цієї ночі окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва Новобаварської та Немишлянської окружних прокуратур Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 2-ї години ночі окупанти завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. У Холодногірському районі у результаті було пошкоджено готельно-ресторанний комплекс. Крім того, правоохоронці зафіксували ще одне влучання окупантів у цьому районі (по території нежитлової будівлі). В Індустріальному районі пошкодження зазнало також нежитлове приміщення. Унаслідок обстрілу утворилися дві воронки діаметром 8 метрів. Будь-яких військових об'єктів на зазначених територіях немає.