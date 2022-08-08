Фонд "Східна Європа" запускає програму "Безпечна школа" з обладнання укриттів у 20 закладах освіти у трьох областях та Києві - президент Фонду

Фонд "Східна Європа" запускає програму "Безпечна школа" з обладнання укриттів у 20 закладах освіти у трьох областях та Києві, повідомив президент Фонду Віктор Лях.

"Нашим завданням до грудня цього року стане обладнання 20 укриттів у школах та інших освітніх закладах України. Ми сфокусували свою увагу на чотирьох областях України, в яких розпочнеться очний освітній процес. Водночас у цих областях існує ризик бомбардувань та ракетних атак", - сказав він на брифінгу в понеділок удень.

За його словами, йдеться про Вінницьку, Хмельницьку, Одеську області та місто Київ.

Зокрема, у 20 закладах освіти будуть облаштовані та забезпечені всім необхідним укриття.

Крім того, буде створено чотири модельні укриття для того, щоб використовувати їх як зразки найкращої практики.

На кожне таке модельне укриття планується виділити близько 1 млн грн, а на решту 16 - по 350 тис. грн.

Зокрема, у рамках проєкту буде розроблено спеціальний навчальний курс для вчителів із організації процесу переходу в укриття, перебування там та виходу з нього із мінімальним психологічним тиском на учнів.

Проєкт функціонуватиме з 1 вересня 2022 року до 31 січня 2023 року з можливістю продовження та розширення.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, цим проєктом сторони хочуть вирішити декілька проблем, а саме безпеки та психологічної підтримки.