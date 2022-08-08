Події

10:35 08.08.2022

Морпорт "Південний" запрацював у рамках зернового коридору, відправлено ще два судна - Кубраков

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Морпорт "Південний" запрацював у рамках зернового коридору, відправлено ще два судна - Кубраков

Морський торговельний порт "Південний" (Одеська область) долучився до роботи в рамках безпечного морського коридору Чорноморської зернової ініціативи.

"Сьогодні з порту вийшла SACURA, потім до неї приєдналася ARIZONA, яка, у свою чергу, вийшла з порту "Чорноморськ". На їхньому борту майже 60 тисяч тонн вантажу", - написав у твіттері міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За даними Міноборони Туреччини, на борту SACURA міститься 11 тис. тонн сої, судно вирушить до Італії. На борту ARIZONA міститься 48,5 тис. тонн кукурудзи, судно вирушить в Іскендерун (Туреччина).

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний".

Із портів України "Одеса" та "Чорноморськ" раніше в рамках зернової ініціативи вийшло вісім суден із кукурудзою, насінням соняшника та соняшниковою олією загальним тоннажем понад 250 тис. тонн. Чотири з них із 84,5 тис. тонн уже прибули до Стамбула та пройшли або проходять наразі перевірку Спільного координаційного центру.

Теги: #зерно #порт

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