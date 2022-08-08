Події

09:38 08.08.2022

У штабі Сил оборони Півдня України підтвердили заподіяння нових ударів по Антонівському та Каховському мостах

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У штабі Сил оборони Півдня України підтвердили заподіяння нових ударів по Антонівському та Каховському мостах

Українські військові в ніч на понеділок завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах на території тимчасово зайнятої окупантами Херсонської області, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. В нього є свої результати, є влучення досить серйозні, і по Антоновському, і по Каховському мостах", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

Вона також зазначила, що українські військові та партизани минулої ночі знищили кілька військових баз російських окупантів, на яких зберігалися боєприпаси.

Теги: #херсонщина #мости #удари

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