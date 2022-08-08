Уранці ворог обстріляв Миколаїв, за попередніми даними, жертв немає

Зранку в понеділок агресор обстріляв околиці Миколаєва, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уранці, 8 серпня, близько 04:30 ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі.

Крім цього, за інформацією ОК "Південь", учора, 7 серпня, важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Корабельний район Миколаєва. Постраждалих і жертв немає.