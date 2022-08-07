У разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє можливість переговорів з Україною та вільним світом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося раніше, унеможливить будь-які переговори.

"У цей літній час щотижня з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - заявив він у відеозверненні в неділю ввечері.

За словами Зеленського, "позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які ж російській стороні однозначно будуть потрібні у певний момент".