Друге судно готується до відправлення зі Стамбула в порти України за зерном

Балкер Osprey S стане другим судном із початку повномасштабної військової агресії Росії, яке вирушить із Туреччини в Україну в рамках Стамбульської зернової ініціативи.

Як повідомляє Міноборони Туреччини в Твіттері в неділю, наразі відбувається огляд балкера представниками спільного координаційного центру (СКЦ) на північ від Стамбула.

Крім того, СКЦ в неділю здійснює перевірку судна Polarnet під турецьким прапором, яке привезе 12 тис. тонн кукурудзи в Карасу, а також суховантажу Rojen, який з 13 тис. тонн кукурудзи йде в Англію.

Як повідомлялося, балкер Fulmar S під прапором Барбадосу в суботу, 6 серпня, прибув у порт Чорноморськ і в неділю заходить в порт, ставши першим судном, що прийшло в Україну з початку війни.

Із портів України вже вийшло вісім суден з кукурудзою, насінням соняшнику та соняшниковою олією загальною вагою понад 250 тис.тонн. Чотири з них із 84,5 тис.тонн вже прибули в Стамбул і пройшли або проходять перевірку СКЦ.