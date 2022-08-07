Події

07:47 07.08.2022

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

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У результаті ворожих обстрілів на Харківщині горіло поле з пшеницею, пошкоджено підприємства та інші об'єкти

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Лозовеньки, Подвірки, Нікополь, Карасівка, Золочів, Коробочкине, Безруки, Грушуваха, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за минулу добу опрацювали 12 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкодження отримали приватні будинки, гараж, господарські будівлі, приміщення підприємств, палали поля з пшеницею загальною площею близько 25 га", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1000 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 17 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Теги: #харківська_область #обстріли

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