Кожен удар по складах окупантів, скупченнях техніки рятує життя українських військових та цивільних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень Збройні сили України досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів.

"За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - сказав він у суботу ввечері у традиційному відеозверненні.

"Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю", - сказав також він.

Президент зазначив, що "цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Усі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї".

Зеленський також наголосив, що "російська армія не змінить своєї тактики. окупанти знають, що програють українцям у прямих боях, поступаються у майстерності, і тому ворог робить таку ставку на артилерію й тотальні обстріли. Вони намагаються зруйнувати все перед собою та зайти на руїни".

"І я вдячний кожному і кожному, хто і в таких умовах все ж таки стримує окупантів на Донбасі, Харківщині, Миколаївському напрямку – скрізь, де зараз гостре протистояння. Віримо у наших захисників! Допомагаємо обороні! Зберігаємо єдність та робимо все для перемоги України!" - заявив президент.